ABD’deki siyahi isyan Fransa’ya da sıçradı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için düzenlenen gösteride 18 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Protestolar, göstericilerle polis arasında çatışmalara sahne oldu. Traore'nin ablası Assa Traore, BFMTV kanalında yaptığı konuşmada, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesine işaret ederek, "Fransa'da durum daha kötü. ABD'de polis görevinden alınıyor, Fransa'da ödüllendiriliyor" dedi.Gösterinin barışçıl şekilde düzenlenirken polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiğini ifade eden Traore, eylemde çıkan şiddet olaylarından Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı sorumlu tuttu.