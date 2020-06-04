Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Amerika'da corona virüs kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bine yaklaştı

Amerika'da corona virüs kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bine yaklaştı

'de corona virüs bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyon 900 binin üzerine çıkan ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 204'e yükseldi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 17:38 Son Güncelleme: 4.6.2020 17:53 ABONE OL
Amerika'da corona virüs kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 109 bin 204'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 109 bin 204'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 904 bin 976 vakanın tespit edildiği, bunlardan 688 bin 916'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 106 bin 856 aktif vaka bulunuyor.

Son dakika: Coronavirüs daha ölümcül mü oldu? DSÖ'den çok önemli açıklama... Yarasa uzmanı biyolog uyardı: Öldürmeyin! Sonuçları ağır olur Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında dönüm noktası! İlk kez...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika'da corona virüs kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bine yaklaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA