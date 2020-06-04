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'dan 'ya ikinci koronavirüs yardımı

'nın koronavirüsle mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak ’ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin 'ya ulaştığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 12:49 ABONE OL
Amerika'dan Rusya'ya ikinci koronavirüs yardımı

ABD'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya'ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Yardım paketinin içerisinde ventilatörlerin bulunduğu aktarıldı.

ABD'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya'ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 5.6 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen ve 200 ventilatörün bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri ABD'den Rusya'ya ulaştı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross, "Amerikan halkından Rusya halkına insani yardım teslimatı. Bu, Rusya'nın koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için ABD'de üretilen 200 adet ventilatör içeren 5,6 milyon dolarlık bir bağış" ifadelerini kullandı.

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Amerika'dan Rusya'ya ikinci koronavirüs yardımı
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