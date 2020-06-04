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'de tutuklu bir bilim insanının daha serbest bırakıldığını duyurdu

'ın iki yıldır tutuklu olan eski Amerikan askerini serbest bırakmasından sonra, 'den de karşı hamle geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı 'nin serbest bırakıldığını açıkladı. ABD daha önce de İranlı bilim adamını serbest bırakmıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 23:25 Son Güncelleme: 4.6.2020 23:27 ABONE OL
İran ABD'de tutuklu bir bilim insanının daha serbest bırakıldığını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada 683 gündür İran'da tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White'ın serbest bırakıldığını, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğine teslim edildiğini doğruladı.

Musevi, White'ın serbest bırakılmasıyla, yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiğini aktardı.

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Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada White ve Tahiri'nin kısa bir süre içinde ailelerine kavuşacağını ifade etti.

Zarif, bu uygulamanın sadece bazı kişiler için değil tüm tutuklular için geçerli olabileceğini belirterek, ABD ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan tüm İranlıların evlerine dönmesi gerektiğini savundu.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari de dün ülkesine dönmüştü.

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İran ABD'de tutuklu bir bilim insanının daha serbest bırakıldığını duyurdu
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