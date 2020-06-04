İspanya’da 48 saatte 1 can kaybı

Kovid-19'un
tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 524 bin 259'a ulaştı. Virüs nedeniyle 385 bin 173 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 104 bin 512 kişi iyileşti.
İSPANYA:
Son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı 1 ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı ise 287 bin 406'ya yükseldi.
ÇİN:
Ülkede son 24 saat içinde yine ölüm yok. Sadece 1 ithal vaka var. Son iki haftada 10 milyon kişinin test edildiği Vuhan güvenli şehir ilan edildi.
GÜNEY KORE:
49 vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı 11 bin 590'a, ölü sayısı 273'e çıktı.
ABD:
Vaka sayısı 1 milyon 895 bin 258'ya ulaşırken can kaybı da 108 bin 791'e çıktı.
İTALYA:
Son 24 saatte 71 kişi daha Kovit-19'dan öldü, toplam kayıp 33 bin 601'e yükseldi. Avrupa ülkeleriyle sınırlar, karantina olmadan açılırken ülkede bölgeler arası seyahat yasağı da kalktı. Turizm merkezleri yeniden açıldı.
İNGİLTERE:
İki hastanede görevli ekip, Ibuprofenin Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek.
ALMANYA:
Berlin'de yasakların hafifletilmesinden sonra bulaşma oranı yeniden 1.95'e çıktı. Bu virüs taşıyan bir kişinin virüsü iki kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. 31 ülke için seyahat uyarısı kaldırıldı.
FRANSA:
Ölümler 13 günün ardından ilk kez yeniden 100'ün üzerinde oldu.
BREZİLYA:
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi öldü. Ülkede ölenler 31 bini geçti.
MEKSİKA:
470 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 10 bin 637'ye vaka sayısı 97 bin 326'yas çıktı.
İRAN:
70 kişi daha yaşamını yitirdi.Toplam can kaybının 8 bin 12'ye ulaşırken vaka sayısı 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktı.
PAKİSTAN:
Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 67 olurken, toplam ölü sayısı bin 688'e yükseldi.
HİNDİSTAN:
Vaka sayısı 200 bini geçti, ama ülkenin zirveden hala uzak olduğu belirtildi.
AFRİKA:
Vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi hayatını kaybetti.
KENYA:
Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü.