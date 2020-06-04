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'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarına tepki

, ABD'nin ya da insan hakları gibi konularda 'i eleştirme gibi bir pozisyonunun olmadığını belirtti. Channel News Asia'daki habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin Komünist Partisi karşıtı açıklamaları "saçmalık" olarak nitelendirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 13:25 ABONE OL
Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarına tepki

Kuzey Kore, ABD'nin Hong Kong ya da insan hakları gibi konularda Çin'i eleştirme gibi bir pozisyonunun olmadığını belirtti. Channel News Asia'daki habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin Komünist Partisi karşıtı açıklamaları "saçmalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'nin diğer ülkelere karşı komplo üretme ve casuslukla yakından ilgilendiği belirtildi.

ABD'nin Hong Kong ya da insan hakları gibi konularda Çin'i eleştirme gibi bir pozisyonunun olmadığı vurgulanan açıklamada, Pompeo'nun güneşin nereden doğduğu ve battığı konusunda "oldukça bilgisiz" olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazar günü Fox News'a yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisinin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

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Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarına tepki
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