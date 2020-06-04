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ordusu Hafter milislerinin bıraktığı savaş helikopterini ele geçirdi

ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri bağlı milislerin bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi. Dün Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan Hafter milislerini çıkaran Libya ordusu bugün başkent Trablus idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 21:30 Son Güncelleme: 4.6.2020 21:33 ABONE OL
Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı savaş helikopterini ele geçirdi

Askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde bugün ele geçirilen bölgelerde kamufle edilmiş topçu bataryaları ve araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarların yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Ele geçirilen helikopterin tip ve markası hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtilmişti.

Dün Trablus Uluslararası Havaalanı'ndan Hafter milislerini çıkaran Libya ordusu bugün başkent Trablus idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

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Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı savaş helikopterini ele geçirdi
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