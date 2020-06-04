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'da son dakika gelişmesi! üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu o bölgelerde kontrolü tamamen sağladı

ordusu'ndan gelen son dakika habere göre; , başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgeleri milislerinden geri alındı. Dün stratejik Mitiga Havalimanı'ndan kontrol sağlandıktan sonra operasyonlarına hızla devam eden Libya ordusu Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinidabebeci Hafter milislerinden kurtardıklarını ve bu bölgelerde kontrolü tamamen sağlasıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:21 Son Güncelleme: 4.6.2020 09:38 ABONE OL
Libya'da son dakika gelişmesi! Darbeci Hafter üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu o bölgelerde kontrolü tamamen sağladı

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.

LİBYA ORDUSU DUYURDU!

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.

DAARBECİ HAFTER ÜST ÜSTE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞIYOR

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.
Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

Libya’da barışa Türkiye damgası

Son dakika: Libya Ordusu duyurdu: Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrol sağlandı

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Libya'da son dakika gelişmesi! Darbeci Hafter üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu o bölgelerde kontrolü tamamen sağladı
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