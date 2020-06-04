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Libyalılar, 'nın 'den kurtarılmasını kutladı

halkı, 'nın 'den kurtarılmasını kutladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:58 ABONE OL
Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı

Libya halkı, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı.

Libya'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağlamıştı.

Son dakika: Libya Ordusu duyurdu: Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrol sağlandı Libya'da son dakika gelişmesi! Darbeci Hafter üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu o bölgelerde kontrolü tamamen sağladı BEA'den kirli oyun! Darbeci Hafter'e destek için Libya petrolünü illegal yollarla satmaya çalışıyor

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Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı
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