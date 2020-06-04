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Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi

Valisi Andrew Cuomo, siyahi 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 23:41 ABONE OL
New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Kovid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi.

ABD'de Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti.

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New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi
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