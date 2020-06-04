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'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü

'in kuzeyinde yer alan Krakneset bölgesinin Alta kasabasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak parçası üzerindeki 8 evin suya gömüldüğü anlar bölge sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelanda 610 metre çapında bir toprak parçasının kaydığı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 16:21 ABONE OL
Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü

Norveç'in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.

Kayan toprağın 8 evi yutarak suya sürükleme anı kamerada | Video

Norveç'in kuzeyinde yer alan Krakneset bölgesinin Alta kasabasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak parçası üzerindeki 8 evin suya gömüldüğü anlar bölge sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelanda 610 metre çapında bir toprak parçasının kaydığı belirtildi.
Öte yandan, heyelanın ardından ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

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Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü
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