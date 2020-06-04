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Son dakika: daha ölümcül mü oldu? 'den çok önemli açıklama...

Son dakika: salgınının yarattığı esaret yavaş yavaş sona eriyor. Dünya hızla normalleşme planları yaparken, ikinci dalga ve mutasyon tartışmaları ise bitmek bilmiyor. Birçok ülke ikinci dalga ve mutasyon söylemlerini geri plana atarken bu konudaki ısrarlı uyarılarına devam ediyor. DSÖ'den yapılan son açıklamada, "Salgın henüz bitmekten çok uzakta" denildi.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 11:53 Son Güncelleme: 4.6.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs daha ölümcül mü oldu? DSÖ'den çok önemli açıklama...

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün mutasyona uğradığı ve daha ölümcül olduğu iddialarına yanıt verdi. DSÖ'nün önde gelen isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, salgının bitmekten çok uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ'DEN MUTASYON İDDİALARINA YANIT

DSÖ adına açıklamada bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, mutasyon iddialarını yalanladı. Kerkhove, "RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor" dedi.

"YASAKLAR YAVAŞÇA KALKMALI"

Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya'da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, salgının bitmekten çok uzak olduğuna vurgu yaptı.

Yasakların yavaşça kalmasının önemli olduğu belirtildi.

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Son dakika: Coronavirüs daha ölümcül mü oldu? DSÖ'den çok önemli açıklama...
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