Son dakika: Coronavirüs daha ölümcül mü oldu? DSÖ'den çok önemli açıklama...

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün mutasyona uğradığı ve daha ölümcül olduğu iddialarına yanıt verdi. DSÖ'nün önde gelen isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, salgının bitmekten çok uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ'DEN MUTASYON İDDİALARINA YANIT

DSÖ adına açıklamada bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, mutasyon iddialarını yalanladı. Kerkhove, "RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor" dedi.

"YASAKLAR YAVAŞÇA KALKMALI"

Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya'da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, salgının bitmekten çok uzak olduğuna vurgu yaptı.

Yasakların yavaşça kalmasının önemli olduğu belirtildi.

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