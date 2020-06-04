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SON DAKİKA: 'un korona virüs testi açıklandı! Amerika'da son durum: Gerginlik dinmiyor!

Amerika'da öldürülen hakkında çarpıcı bir geldi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan polis tarafından öldürülen George Floyd'un ölüm nedeni ile ilgili bağımsız ve resmi kuruluşlar tarafından bir çok farklı rapor yayınlanmıştı. Neredeyse bütün eyaletleri savaş alanına döndüren George Floyd eylemleri dün de devam etti. Ölümü, büyük tepkiye yol açan George Floyd'un eyalet otopsisi sonucu milyonlar tarafından bekleniyordu. Otopsi esnasında George Floyd'a koronavirüs testi de yapıldı ve Minnesota’da yapılan basın toplantısı sonrası George Floyd koronavirüs testi sonucu açıklandı. işte ABDde son durum ve gelen de işletmeci son dakika haberlerini detayları...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:12 Son Güncelleme: 4.6.2020 10:12 ABONE OL
SON DAKİKA: George Floyd'un korona virüs testi açıklandı! Amerika'da son durum: Gerginlik dinmiyor!

Amerika'da son durum dünyadaki bir çok insan tarafından merakla araştırılıyor. Ülke geneline yayılan protestolar, yağmacılar ve kriminal çeteler tarafından provoke edilmesiyle şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Eylemler devam ettiği esnada, 'un otopsi sonucu açıklandı. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre George Floyd'un eyalet otopsi sonucu açıklandı. PCR testi ile yapılan tetkiklere göre George Floyd'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Eyalet doktoru Andrew Baker yaptığı açıklamada, yapılan otopside, Floyd'un büyük olasılıkla daha önce yakalanıp iyileştiği KOVİD-19 hastalığı tespit edildiğini söyledi. PCR testi daha önce hastalanıp iyileşen hastalarda da pozitif sonuç verebiliyor. Yani virüs Floyd'un ölümünde bir rol oynamadı ve bulaşıcı olma ihtimali ölümü esnasunda düşüktü.

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SON DAKİKA: George Floyd'un korona virüs testi açıklandı! Amerika'da son durum: Gerginlik dinmiyor!
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