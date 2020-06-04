SON DAKİKA: George Floyd'un korona virüs testi açıklandı! Amerika'da son durum: Gerginlik dinmiyor!

Amerika'da son durum dünyadaki bir çok insan tarafından merakla araştırılıyor. Ülke geneline yayılan protestolar, yağmacılar ve kriminal çeteler tarafından provoke edilmesiyle şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Eylemler devam ettiği esnada, George Floyd'un otopsi sonucu açıklandı. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre George Floyd'un eyalet otopsi sonucu açıklandı. PCR testi ile yapılan tetkiklere göre George Floyd'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Eyalet doktoru Andrew Baker yaptığı açıklamada, yapılan otopside, Floyd'un büyük olasılıkla daha önce yakalanıp iyileştiği KOVİD-19 hastalığı tespit edildiğini söyledi. PCR testi daha önce hastalanıp iyileşen hastalarda da pozitif sonuç verebiliyor. Yani virüs Floyd'un ölümünde bir rol oynamadı ve bulaşıcı olma ihtimali ölümü esnasunda düşüktü.