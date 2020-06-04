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Suriyeli komutan ’da şehit oldu

Son dakika gelen bilgilere göre Zeytin Dalı Harekatında görev alan ve bir süredir 'da bulunan komutanı şehit oldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 14:31 Son Güncelleme: 4.6.2020 14:33 ABONE OL
Suriyeli komutan Libya’da şehit oldu
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında görev alan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Abu Hammoud, Libya'ya yönelik düzenlenen harekatta şehit oldu. Abu Hammoud'dan geriye ise Zeytin Dalı harekatında çekilen görüntüleri kaldı. SMO'nun özel birliklerinin başında olan Abu Hammoud, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerine eğitim verirken İHA tarafından çekilen görüntülerde yer aldı. Libya'da yaşanan bir çatışmada Abu Hammoud'un şehit olduğu öğrenilirken, askerleri ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Abu Hammoud'un cenazesinin Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

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Suriyeli komutan Libya’da şehit oldu
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