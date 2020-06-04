ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un beyaz polisi memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan isyan, sekizinci gününde de devam etti. Göstericiler bu kez birçok yerde daha kalabalıktı. Örneğin Beyaz Saray'ın çevresinde 20 bine yakın kişi toplandı. Sokağa çıkma yasakları yine neredeyse her yerde delindi.Ancak eylemler bu kez diğer günlere göre birçok yerde çok daha sakin geçti. Yağmalama olaylarının azaldığı görüldü. Başkent Washington DC'nin dört bir yanına askerlerin konuşlandırılması ise "Trump, Washington'ı askerlere teslim etti" şeklinde yorumlandı.Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Lafayette Park göstericilerin girmemesi için çitlerle kapatıldı. Beyaz Saray etrafına polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti. Washington DC'nin merkezinde polis bazı göstericilere yine gözyaşartıcı gazlarla müdahale etti. Beyaz Saray çevresinde helikopterler saatlerce uçuş yaptı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) başkent yakınlarındaki üslere konuşlandırdığı 200 askeri geri çekeceğini anca tarihi yapı ve kritik askeri üsleri koruyan 3. Piyade Alayı'nın teyakkuzda bırakılacağını kaydetti. Pentagon, yaklaşık bin 600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmış ancak şehre girmeyeceklerini açıklamıştı. Ulusal Muhafızlar Bürosu da Washington DC'de bin 300 Ulusal Muhafızın görev yaptığını ve birçok eyaletten bin 500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı. Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti. Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu. Floyd'un 6 aile üyesinin de katılımı ile Houston'da ise 60 bin kişi eylem gerçekleştirildi. Floyd'un cenazesi bugün gerçekleştirilecek.Amerikan USA TODAY gazetesi ve Görünmez Enstitü adlı insan hakları kuruluşunun ortak araştırmasına göre, son 10 yılda ABD'de en az 85 bin polis memuru 200 bin soruşturma geçirdi ancak bu soruşturmaların büyük çoğunluğu kamuoyundan gizlendi. En az 110 bin soruşturma emniyet teşkilatı içinde yürütüldü ve yargıya taşınmadı, çoğu daha sonra kapatıldı ve deliller yok edildi.