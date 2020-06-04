Türkiye işbirliği talep etti, Yunanistan çekeceği çitlerin koordinatlarını vermedi

Yunanistan'ın Türkiye'nin bu talebine olumlu yanıt vermemesi ve çitin inşa edilmesi planlanan alanların Meriç Nehri üzerinde Türkiye-Yunanistan sınırının net olarak belirlenemediği bölgeleri de kapsaması iki taraf arasında gerilime yol açtı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında inşa edeceği çitler konusunda bir müdahalede bulunmadığını ifade ediyor.

Türkiye'nin birçok sınır komşusuyla benzer şekildeki problemleri işbirliği kanalıyla aştığını vurgulayan kaynaklar, sürecin işbirliği içinde yürütülmesinden yana olduğunun altını çiziyor.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

The Sun Gazetesi'nde, 'Türkiye'nin, sınırın Yunanistan tarafında kaldığını iddia ettiği 16 dönümlük alanı işgal ettiği' iddiasına yer verdiği haber üzerine Yunan muhalefeti ve aşırı sağcı kesimler Yunan yönetimini "Türkler topraklarımızı işgal etti ve hala koltuğunuzda oturuyorsunuz" şeklinde eleştiri yağmuruna tuttu. Çitin inşası için iş makinalarının çalışmaya başlaması üzerine Türkiye; bölgede güvenlik güçlerini artırma yoluna gitti ve çitlerin çekileceği alanın koordinatlarının verilmesi konusunda talebini yineledi.

TÜRKİYE DİPLOMASİDEN YANA

Konuya ilişkin basın kuruluşlarına değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, konunun tamamen teknik bir husus olduğu ve bir sınır çatışması olarak değerlendirilemeyeceği hakkında Yunan meslektaşları ile aralarında görüş birliği olduğunu anlattı. Özügergin'in açıklaması üzerine diplomasi kulislerinde Türkiye'nin diplomasi kanalıyla sorunların çözülmesinden yana olduğu yorumları yapıldı. Açıklama üzerine başta birçok Yunan kamu görevlisi büyükelçiyi teyit eder açıklamalarda bulunurken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bir televizyon kanalına demeç vererek "Aslında hiçbir şey olmadı. Meriç yatağı bazen yer değiştiriyor. Sınır anlaşmazlığı yoktur. Halledilebilecek teknik bir mesele" şeklinde konuştu.

"YUNANİSTAN'IN BU SINIRI KORUYACAK, SINIR BOYU TEL ÖRGÜ VE YA DUVAR İNŞA EDECEK GÜCÜ YOK"

SABAH'a sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye ve Yunanistan arasında 204 kilometre sınır olduğunu belirterek, "Yunanistan'ın bu sınırı koruyacak, sınır boyu tel örgü ve ya duvar inşa edecek gücü yok. Yunanistan, yaz aylarının gelmesiyle yeniden mülteci akınına uğramaktan korkuyor. Cumhurbaşkanımız, sınırlardan geçişe müdahale edilmemesi talimatını vermeden önce, Türkiye sınırda her gün 700-1000 civarı kişinin Avrupa'ya gitmesine engel oluyordu. Ama Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi. Biz Avrupa'nın sınır bekçisi değiliz" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değil Son dakika: Yunanistan'da sokaklar karıştı! Amerika'daki George Floyd öfkesi Komşu'ya da sıçradı... Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Ayasofya' göndermesi!