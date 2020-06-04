Türkiye ve İngiltere’nin güçlü çabaları aşı çalışmalarını hızlandıracak

Korona virüsü dünyanın dört bir yanındaki toplulukları etkiliyor. Henüz, bu virüsün nihai etkisinin ne kadar derin ya da kapsamlı olacağını bilmiyoruz. Bununla beraber, hepimiz güvende olmadan, hiçbirimizin güvende olamayacağı aşikar.Bu pandemi, dünyamızın aslında ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Virüsün kalıcı küresel etkisini azaltmak ve ikinci bir dalganın engellenmesine yardımcı olmak istiyorsak, en savunmasız ülkelerin bu virüsle başedebilmesini sağlamak zorundayız.Şu anda, gelişmekte olan dünyada, sağlık, insani durum ve ekonomi alanında krizler yaşayan pek çok ülke açısından manzara kasvetli. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir zorluk çekme olasılığı ile karşı karşıyalar.Sağlık uzmanları, gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerinin zayıflığının, virüsün küresel yayılımındaki en büyük risklerden biri olduğunu tespit etti. Bu konunun üzerine gitmemek, diğer ülkeleri ve bu ülkelerin sağlık hizmetlerini enfeksiyonun gelecek dalgalarına maruz bırakacaktır.Birleşik Krallık fakir ülkelerdeki sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Borçların hafifletilmesi ile en hassas durumdaki ekonomilere destek veriyoruz ve yeni aşı ve tedavi yöntemlerini araştırıyoruz. Şu ana kadar, bunları gerçekleştirebilmek için toplam 900 milyon pound verdik ve bunu, bu pandemiyi en kısa sürede sonlandırabilmemiz ve Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer ülkelerdeki halkları da koruyabilmemiz için bir yatırım olarak görüyoruz.Bu fonun, 200 milyon pound'u gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı müdahale ekipleri ile sağlık çalışanlarının korona virüsü tespit edip tedavi edebilmeleri için acil insani destek olarak kullanılıyor. Bu destek, aynı zamanda kırılgan sağlık sistemlerinin çalışmalarına devam edebilmesini sağlamak için hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin temininde ve mülteci kampları ile dünyanın en fakir topluluklarının bulunduğu bölgelerde insanların ellerini yıkabileceği veya gerektiğinde izole olarak kalabilecekleri yerler oluşturulması ile sabun gibi hijyen malzemesi sağlanmasında kullanılacak.Pandemi, ayrıca küresel fakirlği azaltmak için kaydedilen önemli ilerlemeleri tersine çevirerek, bir çok ülkeyi ekonomik çöküş tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.Biz bu nedenle Nisan ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkelerinin, en fakir milletlerin borç çevirme ödemelerini 2020 yılı sonuna kadar erteleyip 12 milyar dolarlık bir mali nefes alma alanı sağlayarak bu ülkelerin pandemiyle mücadele etmesine imkan sağlama çağrısı yapmasını, sevinçle karşıladık. Borç hafifletmesi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verdiğimiz 200 milyon dolar ile birlikte bu destek, gelişmekte olan ülkelerin, kendi paralarının daha büyük bir kısmını virüsle mücadeleye ayırmalarına yardımcı olacak.Başbakanın da söylediği gibi, pandemiyi tamamen ve kesin bir şekilde sonlandırmanın yolu, bir aşı geliştirilmesi - bu da hayatımız boyunca paylaştığımız en büyük ortak gaye. Birleşik Krallık'ın, 300 milyon dolar bağışta bulunarak Salgın Hazırlık ve Yenilik Koalisyonu'nun uluslararası aşı araştırmalarına en büyük desteği vermesinin sebebi de bu. Britanyalı bilim insanları, uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışıyor ve hükümetimizin aşı görev gücünün de desteğiyle klinik deneyler şimdiden Birleşik Krallık'ta yapılmaya başlandı. Umuyorum ki Birleşik Krallık'ın Türkiye ile bilim ve teknoloji alanındaki güçlü ortaklığının da bu çabada bir rolü olacaktır.17 Mayıs, modern aşıların babası olarak görülen Birtanyalı Doktor Edward Jenner'in doğum günüydü. Dolayısıyla, Birleşik Krallık'ın dijital ortamda gerçekleştirilecek olan ve bizim ve diğer ulusların, Küresel Aşı İttifakı (GAVI) aracılığıyla küresel aşılamanın geleceğini güvence altına almak için biraraya geleceğimiz Küresel Aşı Zirvesi'ne 4 Haziran'da evsahipliği yapıyor olması da hoş bir zamanlama oldu. Türk hükümetinin de bu zirveye katılımı sabırsızlıkla bekliyoruz.Pek çok ulusu, büyük bağış sahiplerini ve ilaç firmalarını, GAVİ'nin dünya genelinde çocukları bu yokedici hastalıklara karşı aşılayabilmek ve böylece söz konusu ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek için biraraya getirecek olan bu zirveye Başbakan başkanlık edecek.GAVİ için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl 400 milyon dolar değerinde bir yardımda bulunacağımızı zaten açıklamıştık ki bu, dünyanın en fakir ülkelerindeki 75 milyon çocuğa kızamık, tifo ve zatürre gibi hastalıklara karşı bağışıklık kazandırılması anlamına geliyor.Bu krizdeki öncelikler, hayat kurtarmak, ekonomilerin daha dirençli olmasını sağlamak ve enfeksiyonun gelecek dalgalarını engellemek. Korona virus ile mücadelede birlikte çalışmamız, bu virüsü tamamen yenmemizin tek yolu.