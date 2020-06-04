Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin bir hamlesi yetti! Libya'da dengeler nasıl değişti? Libya Ordusu'nun bundan sonraki hedefi ne?

Türkiye'nin bir hamlesi yetti! 'da dengeler nasıl değişti? Libya Ordusu'nun bundan sonraki hedefi ne?

'dan güzel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Libya Ordusu dün stratejik öneme sahip Mitiga Havalimanı'nını Darbeci Hafter güçlerinden arındırdıktan sonra hızla ilerlemeye devam ediyor. Edinilen son dakika haberinde Libya Ordusu'nun tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerden kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Güvenlik ve ve ODTÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısev , Libya Ordusu'nun ilerleyişini ve Türkiye'nin Libya Hükümeti'ne desteğinin dengelerin nasıl değiştirdiğini canlı yayında yorumladı.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:32 Son Güncelleme: 4.6.2020 15:57 ABONE OL
Türkiye'nin bir hamlesi yetti! Libya'da dengeler nasıl değişti? Libya Ordusu'nun bundan sonraki hedefi ne?

Libya Ordusu, darbeci Hafter milislerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. başken Trablus'un tüm sınırlarının darbeci Hafter milislerinden temizlendiği bilgisinin ardıdan Libya Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor.

Son dakika: Türkiye'nin desteği Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İlerleyen Libya Ordusu'nun şimdiki hedefi... | Video

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısev , Libya Ordusu'nun ilerleyişini ve Türkiye'nin Libya Hükümeti'ne desteğinin dengelerin nasıl değiştirdiğini canlı yayında yorumladı.

BİRÇOK ŞEY DEĞİŞECEK!

Libya'da darbeci Hafter ve destekçileri bölgede hedef gözetmeksizin ilerleyişini sürdüren darbeci Hafter'in ilerleyişinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi ile birlikte önüne geçildi. Türkiye'nin gaz çetelerine karşı BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması ve askeri alanda işbirliği anlaşması bir anda sahada her şeyi değiştirdi. Libya'da meydana gelen olaylar başta Afrika ve Doğu Akdeniz olmak üzere dünyada bir çok şeyin değişeceğinin habercisi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin temsilciliklerine ve menfaatlerine yönelik her türlü müdahalede darbeci Hafter'e karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağına yönelik açıklamaları karşısında darbeci Hafter ve destekçilerine tutunamadı.

Son dakika: Libya Ordusu duyurdu: Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrol sağlandı Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalıdır Libya'da son dakika gelişmesi! Darbeci Hafter üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu o bölgelerde kontrolü tamamen sağladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin bir hamlesi yetti! Libya'da dengeler nasıl değişti? Libya Ordusu'nun bundan sonraki hedefi ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA