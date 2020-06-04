Türkiye'nin bir hamlesi yetti! Libya'da dengeler nasıl değişti? Libya Ordusu'nun bundan sonraki hedefi ne?

Libya Ordusu, darbeci Hafter milislerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. başken Trablus'un tüm sınırlarının darbeci Hafter milislerinden temizlendiği bilgisinin ardıdan Libya Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor.

Son dakika: Türkiye'nin desteği Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İlerleyen Libya Ordusu'nun şimdiki hedefi... | Video

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısev , Libya Ordusu'nun ilerleyişini ve Türkiye'nin Libya Hükümeti'ne desteğinin dengelerin nasıl değiştirdiğini canlı yayında yorumladı.

BİRÇOK ŞEY DEĞİŞECEK!

Libya'da darbeci Hafter ve destekçileri bölgede hedef gözetmeksizin ilerleyişini sürdüren darbeci Hafter'in ilerleyişinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi ile birlikte önüne geçildi. Türkiye'nin gaz çetelerine karşı BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması ve askeri alanda işbirliği anlaşması bir anda sahada her şeyi değiştirdi. Libya'da meydana gelen olaylar başta Afrika ve Doğu Akdeniz olmak üzere dünyada bir çok şeyin değişeceğinin habercisi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin temsilciliklerine ve menfaatlerine yönelik her türlü müdahalede darbeci Hafter'e karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağına yönelik açıklamaları karşısında darbeci Hafter ve destekçilerine tutunamadı.

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