ABD'de George Floyd için cenaze töreni düzenlendi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minnespolis kentinde geçtiğimiz 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden ve ölümü dünya genelinde yankı uyandıran siyahi George Floyd için cenaze töreni düzenlendi. Törene Floyd'un ailesi, yakınları, insan hakları savunucuları ile dini liderler katıldı. Kentteki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninde on binlerce kişi Floyd için dışarıda toplanarak dua etti.



"Şimdi nefes alabilirim"

Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerindeki "Şimdi nefes alabilirim" yazısı dikkat çekti.

Polis şiddeti ile hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, "Bütün insanlar kardeşimi görmeye geldi, bu bizim için çok önemli. Herkes adalet istiyor. George için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.



8 dakika 46 saniye saygı duruşunda bulunuldu

George Floyd'un tabutunu taşıyan cenaze aracı törenin yapıldığı binaya giriş yaparken Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo ve Komiser Yardımcısı Dave O'Conner diz çökerek saygı duruşunda bulundu. Salonu dolduran kalabalık Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye süreyle saygı duruşunda bulundu.

George Floyd için, 3 farklı kentte 6 gün sürecek cenaze törenler düzenlenecek.

(HC-AB-NT-D)



05.06.2020 09:01:51 TSI

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