Camiyi kurşunlarla delik deşik etmişler

Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkent Trablus'ta darbeci Hafter güçlerinden geri aldığı bölgelerdeki binalarda ağır hasarlar var. Dün Trablus'ta çekilen bu fotoğraf karesinde bir caminin nasıl kurşunlarla delik deşik edildiği, darbecilerin ülkenin değerlerini nasıl yıkmaya çalıştığı da net bir şekilde gözler önüne serliyor. Öte yandan terk etmek zorunda kaldıkları bölgelerde mayınlı tuzaklar bırakan Hafter güçlerinin bir oyuncak ayı arkasına bağladıkları bomba düzeneği de 'vicdansızlığın bu kadarı' dedirtti.