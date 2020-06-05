Dünyaya son dakika olarak duyurdular! Coronavirüs aşısı için üretime başladılar...

Coronavirüs salgınını durdurmak için kritik öneme sahip aşı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oxford Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla ortak çalışma yapan ilaç şirketi AstraZeneca corona virüsü aşısı için üretime başlandığını duyurdu.

ÜRETİME BAŞLADILAR

Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" dedi.

'RİSK ALIYORUZ'

AstraZeneca, aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar çıkabileceğini resmi olarak duyurdu. BBC'deki Today isimli programda konuşan Soriot, "Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması durumunda olur. Öyle bir durumda bütün materyaller aşılar ve üretilen her şey çöpe gider" dedi.

Coronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artarken, son verilere göre 6.7 milyon kişi virüse enfekte oldu.