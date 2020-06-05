Gizli servis şefi: Virüs kazara dışarıya sızdı

KOVİD-19virüsünün çıkışı hakkındaki tartışmalar sürüyor. Son olarak İngiltere Gizli Haber Alma Servisi MI6'in eski şefi Richard Dearlove virüsün insan yapımı olduğunu iddia etti. Norveç ve İngiliz bilim insanlarının salgına ilişkin rapor sonucunu paylaşan Dearlove, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarından kazayla yayıldığını ileri sürdü. Dearlove, raporun çok önemli olduğunu ve rapor sonucunun Çin'in dünyaya verdiği zararı ödemeye zorlayacağını kaydetti. Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 653 bin 201, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390 bin 610 oldu. 3 milyon 200 bin kişi iyileşti.Yeni ölüm yok. 1 ithal vaka var. Vuhan'da 15 gündür yeni vaka yok.Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Ölü sayısı 109 bin 758'e ulaştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine karşı düzenlenen protestoların Kovid- 19 salgınının yayılmasına yol açabileceğini belirterek, gösterilere katılan kişilere test yaptırma çağrısında bulundu.Günlük ölümler ilk kez binin üzerine çıktı. Son 24 saat içinde 4 bine yakın yeni vaka kaydedildi.Son 24 saatte 491 kişi öldü. Toplam vaka sayısı 600 bine yaklaştı. Ölümler 33 bin 038'i buldu.Vakalar 441 bin 108'e, toplam ölü sayısı 5 bin 384'e çıktı.59 kişi daha öldü. Vaka sayısı da 3 bin 574 artarak 164 bin 270' e çıktı.Toplam can kaybı 6 bin 363'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 226 bin 634 oldu.