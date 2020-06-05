Nehre 20 bin ton yakıt sızdı

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Kuzey Kutup Bölgesi'nde Norilsk kentindeki santralde Cuma günü bir tankının çökmesi sonucu nehrin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluştu. Devlet medyasına göre 350 kilometrekarelik bir alan dizel yakıtla kaplandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan bir (WWF) uzmana göre bu, ülkenin modern tarihindeki en büyük ikinci petrol sızıntısı. Rusya Devlet Başkanı Putin, sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini TV yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi. Putin'in olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve tesisin bir yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi.