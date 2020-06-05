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masaya oturdu

Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
Rusya masaya oturdu
Libya'da sahadaki denklemin Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine değişmesi sonrası darbeci Hafter'de çevresindeki ülkelerin desteğini kaybetmeye başladı. BM tarafından tanınan UMH'nın Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelirken General Halife Hafter'in görüşmeler için baş destekçisi Mısır'a gittiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UMH Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e, Rus tutukluların salınması şartıyla ikili işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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Rusya masaya oturdu
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