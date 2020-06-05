Rusya masaya oturdu

Libya'da sahadaki denklemin
Ulusal
Mutabakat
Hükümeti lehine değişmesi
sonrası darbeci Hafter'de çevresindeki
ülkelerin desteğini
kaybetmeye başladı. BM
tarafından tanınan UMH'nın
Başbakan Yardımcısı Ahmed
Muaytik Moskova'da Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile bir araya gelirken General
Halife Hafter'in görüşmeler için
baş destekçisi Mısır'a gittiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, UMH Başbakan
Yardımcısı Ahmed Muaytik'e,
Rus tutukluların salınması
şartıyla ikili işbirliğine hazır
olduklarını söyledi.