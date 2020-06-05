Simge kentin artık siyahi başkanı var

ABD'desiyahi vatandaş George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınması sırasında beyaz polis memuru tarafından boğularak öldürmesiyle başlayan isyan, dokuzuncu gününde de sürdü. Siyahi isyan sürerken Ferguson kentinden ise simgesel bir seçim haberi geldi. Missouri eyaletinin Ferguson kentinde seçmen Ella Jones'u kentin ilk siyah Amerikalı ve kadın belediye başkanı olarak seçti. Ferguson, 2014'te siyah Amerikalı genç Michael Brown'un polisle tartışması sırasında vurulmasının ardından polisin siyahlara muamelesi ve ırk tartışmaları konularında sesini duyurmuştu. Polis şiddetine karşı başlatılan "Siyahilerin Yaşamları Değerlidir /BlackLivesMatter) hareketi Ferguson'dan tüm ülkeye yayılmıştı. Associated Press ajansı, ülkede gerçekleştirilen österilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Bu arada George Floyd ile aynı soyadı taşıyan Jamel Floyd (35) isimli mahkum New York Brooklyn'deki cezaevinde tutulduğu hücresine biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından öldü. Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada Jamel Floyd'un içine barikat kurduğu hücresinin kapısının camını metal bir nesne ile kırdığı belirtildi. Açıklamada, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd'a, biber gazıyla müdahale edildiği kaydedildi. Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GEORGE Floyd'un nisanda yapılan Kovid- 19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Raporda, Floyd'un 3 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak virüsü taşımasına rağmen hastalık belirtisi göstermediği belirtildi. Floyd'un cenaze töreni ise dün gerçekleştirildi. Floyd'u boğan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Derek Chauvin üçüncü değil ikinci derece cinayetten yargılanmasına karar verildi. Ayrıca olaya karışan diğer polisler Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan 3 polise 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Mark Esper arasında ordu krizi yaşandı. Esper, ordunun devreye sokulmasını gerektiren durumun olmadığını dile getirmişti. Beyaz Saray'dan ise "Son söz Trump'ta" açıklaması geldi. Geri adım atan Esper'in polise destek verilmesinde ordunun kullanılmasına karşı olmadığı vurgulandı. Esper, Trump ile anlaşmazlık sonrası başkent Washington'dan askerleri çekme kararından vazgeçti.