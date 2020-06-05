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Sıradaki hedef Terhune kenti

Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
Sıradaki hedef Terhune kenti
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentini kuşattığını duyurdu. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini kuşattığını söyledi. Mecai, Hafter'in daha önce Trablus'taki sivil yerleşimleri hedef almak için kullandığı, Terhune çevresindeki uçak pistinin ele geçirildiğini kaydetti.
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Sıradaki hedef Terhune kenti
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