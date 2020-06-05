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Son dakika: 'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter güçleri bir kritik noktadan daha çekiliyor...

’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden  gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü’nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.6.2020 16:45 Son Güncelleme: 5.6.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika: Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter güçleri bir kritik noktadan daha çekiliyor...

Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Hafter güçleri elindeki kaleleri terk ederek kaçarken, bir sıcak gelişme daha yaşandı.

KRİTİK ÜSSÜ TERK EDİYORLAR

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

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Son dakika: Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter güçleri bir kritik noktadan daha çekiliyor...
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