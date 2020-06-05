Son dakika: Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter güçleri bir kritik noktadan daha çekiliyor...

Libya'da Türkiye'nin büyük desteği ile sahada hakimiyeti eline alan Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri darbeci Hafter güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Hafter güçleri elindeki kaleleri terk ederek kaçarken, bir sıcak gelişme daha yaşandı.

KRİTİK ÜSSÜ TERK EDİYORLAR

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

Hafter'e bir darbe de Rusya'dan: Siyasi ve askeri arenadan silinecek

Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac'tan ortak basın toplantısı

BM, Libya'daki ateşkes görüşmelerinin başladığını duyurdu