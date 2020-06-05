Trablus’ta tam kontrol

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru sayılan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'ta kontrolünün geri alındığını duyurdu. Trablus'un güneyinde yer alan ve kritik öneme sahip olan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin darbeci Hafter güçlerinden geri alındığı ve buralarda tam kontrolün sağlandığı belirtildi. Darbecilerin işgalinden kurtarılan Trablus Uluslararası Havalimanı'nın girişinde UMH güçleri zafer kutlaması yaparken Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "Başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende" dedi. Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter güçlerine son gü nlerde Libya'nın meşru hükümetine bağlı birlikler tarafından ağır kayıplar veriliyor.