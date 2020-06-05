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Trump'tan Pentagon'a 'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı

ABD Başkanı 'ın, Pentagon'a 'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.6.2020 22:02 ABONE OL
Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedildi.

Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilecek.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor.

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Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı
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