Türk şoförün katilleri yakalandı

Yunanistan'da Atina yakınlarında, Türk TIR şoförü Ali Kılınç'ı bıçaklayarak öldüren saldırganların yakalandığı bildirildi. Yunan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Atina Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen araştırma sonucunda, Aspropirgos bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen 51 yaşındaki Türk TIR şoförünün ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri olduğu belirlenen ikisi 18 yaşın altında 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Açıklamada, kesici aletlerle işlenen cinayetin soygun amacı ile yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Haklarında dava dosyası hazırlanan 4 zanlının yetkili savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.