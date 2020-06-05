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Türk şoförün katilleri yakalandı

Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
Türk şoförün katilleri yakalandı
Yunanistan'da Atina yakınlarında, Türk TIR şoförü Ali Kılınç'ı bıçaklayarak öldüren saldırganların yakalandığı bildirildi. Yunan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Atina Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen araştırma sonucunda, Aspropirgos bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen 51 yaşındaki Türk TIR şoförünün ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri olduğu belirlenen ikisi 18 yaşın altında 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Açıklamada, kesici aletlerle işlenen cinayetin soygun amacı ile yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Haklarında dava dosyası hazırlanan 4 zanlının yetkili savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
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Türk şoförün katilleri yakalandı
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