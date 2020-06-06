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'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri 'da ikinci tören düzenlendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.6.2020 20:39 Son Güncelleme: 6.6.2020 20:40 ABONE OL
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya getirildi.

George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı.

Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.

George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.

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ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi
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