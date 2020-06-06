Dünyadan Kovid-19 gelişmeleri: Vuhan’da kovid hastası kalmadı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde aktif vaka kalmadı. Son 3 kişi de taburcu oldu.
Dünya genelindeki vaka sayısı 6 milyon 790 bini aştı. 396 bin 267 kişi öldü. 3 milyon 304 bin 636 kişi de virüsü yendi.
ABD:
New York Valisi, göstericilerden test yaptırmalarını istedi. Ölü sayısı 110 bini geçti. Vaka sayısı 2 milyona dayandı.
İtalya:
Son 24 saatte 85 kişi öldü. Toplam can kaybı 33 bin 774'e yükseldi.
İngiltere:
Can kaybı 40 bine ulaştı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma'nın virüs testi pozitif çıktı.
Brezilya:
Günlük ölümler yine binin üzerine çıktı. Toplam can kaybı İtalya'yı geçti. Brezilya, 34 bini aşkın ölüm sayısıyla ABD ve İngiltere'nin ardından en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.
Fransa:
Salgının kontrol altına alındığı açıklandı
Hindistan:
Günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı.
Pakistan:
Vaka sayısı 86 bin 139 ulaşarak Çin'deki toplam vakaları geçti.
Avrupa Birliği:
Haziran sonunda sınırların açılmasını istiyor. Avrupa'da can kaybı 177 bini geçti.
Peru:
9 bin Kovid hastasının tedavisi devam ediyor. Ancak oksijen tüpleri bitmek üzere ve sağlık sistemi de çökmek üzere.