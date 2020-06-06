George Floyd’u öldüren polisleri İsrail eğitmiş

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler onuncu gününde de devam etti. Washington DC'de düzenlenen protestolar, şehirde güvenlik güçlerinin yoğunlaştırılması sonucunda son 3 gündür daha sakin geçiyor.ABD basınında yer alan haberlere göre ise Minnesota eyaletinde yani Floyd'un boğularak öldürüldüğü Minneapolis kentinin de bulunduğu bölgedeki polisler, İsrail güvenlik güçlerinin eğitiminden geçmiş. Geçmiş yıllarda birçok kez düzenlenen 'eğitimler'de ABD polisinin Floyd'a da uyguladıkları diz ile boğma tekniği gibi şüphelileri kontrol alma tekniklerini İsrail güvenlik güçlerinden öğrendikleri kaydedildi. Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye yardım istediği görüntüleri Filistinliler İsrail askerlerinin benzer zulümlerini hatırlatarak "Filistin halkı da her gün nefes alamıyorum" yorumlarıyla paylaşmıştı.ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı. Bir silah mağazasının kapısı pikap araçla kırılırken, yetkililer mağazada 180 bin dolarlık zarar meydana geldiğini belirtti. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Beyaz Saray'a çıkan bir caddeye 'Siyahların Hayatı Önemli' sloganını yazdırdı. Meksika'daki protestolarda ise bir polis ateşe verildi. Acı içinde kendini yere atan polisi meslektaşları kurtardı.