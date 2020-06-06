Hafter yenildi Türkiye kazandı

Libya'da arkasına başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok Batılı devleti alarak Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru hükümete karşı darbe girişimi başlatan Halife Hafter için yolun sonu gözüküyor.

Türkiye, Suriye'deki ağırlğını Libya'da da ortaya koyunca kirli oyunlar birer birer bozuldu. Türkiye'nin sahada ve masadaki başarılarını birçok ülke de kabul etmeye başladı.

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SAVAŞIN KADERİ DEĞİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın önceki gün Ankara'da yaptıkları görüşme İtalyan La Repubblica gazetesinde ele alındı. "Ankara, savaşın kaderini değiştirdi" diyen gazete, "Ankara Hafter'i mağlup etti, Erdoğan artık Libya'nın patronu" ve "14 aylık kuşatmanın sisleri arasından tek bir galip belirdi. O da Erdoğan" yorumunu yaptı. Yazıda ayrıca "Erdoğan 2019 sonundan bu yana çarpıcı bir askeri ivmeyle Trablus Hükümeti'ni savundu. Bir savunma bir de enerji anlaşması imzaladı. Artık Erdoğan'ın kuralları hüküm sürüyor" denildi. La Repubblica haberini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Tüm dünya Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul etti" sözleriyle noktaladı.

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ABD'YE Mİ KAÇACAK?

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin önceki gün Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından şimdiye kadar Hafter'i destekleyen Rusya'dan da çarpıcı bir analiz yayımlandı. Resmi haber ajansı RİA Novosti'deki yazıda Hafter'in 'yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği' tahminine yer verildi. Hafter'in, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık 'rahatsız edici bir figüran' haline geldiği yorumu yapılan analizde Hafter'in 'en iyi ihtimalle ABD'ye gitmesine izin verileceği' belirtildi.

Bu arada Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, müttefiki Hafter ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter'e bağlı milislere gönderdiği ve milislerin depolarından çıkan yüz milyonlarca dolar değerindeki nitelikli silah, mühimmat ve araç, Libya ordusunun eline geçti.

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