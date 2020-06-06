Hafter’in katlettiği 106 ceset bulundu

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerini Trablus il sınırlarının tamamından çıkarttıktan sonra dün de Terhune kentinde kontrolü sağladı. Terhune'de bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset ise Hafter'in vahşetini gözler önüne serdi. Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, ordunun Urban beldesinde de kontrolü sağladığını aktardı. Sözcü Mecai, "Yeni hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyindeki petrol sahalarıdır" dedi. Beni Velid şehri Belediye Başkanı da, Hafter milislerin kenti terk ettiğini duyurdu.Milisler Sirte kentinden de dün itibariyle çekilmeye başladı. Son üç gün içinde, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden de milisleri çıkaran Libya ordusu, Trablus il sırırının tamamında kontrolü sağladı. Darbeci Hafter, 14 aydır başkent Trablus'u işgal altında tutuyordu.