Özbekistan’da coronavirüs vaka sayısı 4 bin 64’e çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 17'ye, vaka sayısının 42 artarak 4 bin 64'e çıktığı bildirildi.

Salgın tespit edilen 21 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 268'e ulaştığı aktarılan açıklamada, halen 779 kişinin tedavisinin sürdüğü, 10 hastanın durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm 27 Mart'ta yaşanmıştı.