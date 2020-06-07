Almanya’dan Türk SİHA’larına büyük övgü

Almanya merkezli Die Welt gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'ları (Silahlı İnsansız Hava Aracı) konu alan makale yayınladı. Boris Kalnoky imzalı makalede Türkiye'nin SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılarak, diğer ülkelerin ilgisini uyandırdığı vurgulandı.Türk SİHA'larının ABD'nin MQ-9 Reapar SİHA'sına benzetildiği makalede, Bayraktar TB2'nin savaş alanında çok daha etkili olduğu belirtildi. "Türkiye'nin TB2 savaşta devrim yapıyor" başlıklı yazıda, Türk TB2 SİHA'larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği maydedildi. Makalede Türk SİHA stratejisinin Ortadoğu'daki askeri güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz hafta da Der Spiegel dergisi Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısını ele almıştı.