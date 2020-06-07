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son durum ve son dakika haberleri: olayı ırkçılık karşıtı gösterilerle sürüyor! İşte Amerika'da son durum

'deki olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 25 Mayıs tarihinde Minneapolis'te ihbar nedeniyle gelen polislerden Derek Chauvin'in kelepçeli olarak yere yatırdığı Afro-Amerikalı şüpheli George Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırması sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından 'da ırkçılık karşıtı gösterileri başladı. Bu durum birçok ülkeden destek gösterilerinin başlamasına neden olurken Geurge Floyd olayı 12. Gününde de ABD'yi adeta yıkıp geçti. Beyaz Saray yakınlarında binlerce kişinin ırkçılığın son bulması adına gerçekleştiği protestolar sürerken öte yandan protestocuların Beyaz Saray'a yaklaşmaması için polislerin önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Aynı zamanda olayların büyük anlamda 'de de başlaması dikkat çekti. Vatandaşlar gün içerisinde Amerika'da son durum ne? Şeklinde sorulara yanıt arıyor. Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan George Floyd olayı yakından takip ediliyor. İşte Amerika son durum ve yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 7.6.2020 11:56 Son Güncelleme: 7.6.2020 11:59 ABONE OL
Amerika son durum ve son dakika haberleri: George Floyd olayı ırkçılık karşıtı gösterilerle sürüyor! İşte Amerika'da son durum

Son dakika haberler… 'un ölümünün ardından ırkçılık karşıtı protestolara sahne olmaya devam ediyor. Mayıs ayında polis gözetimindeyken öldürülen afro-amerikalı Floyd'un ölümü ardından başlayan olaylar dünyanın birçok yerinden destek gösterileri ile karşılanırken protestoların 12. Gününde de ırkçılık karşıtı kişiler 'Tenimin rengi yüzünden beni öldürme' sloganları ile adalet arayışını sürdürüyor. İlk günlerinde barışçıl gerçekleşen eylemler şimdilerde ise yağmalama, kundaklama gibi olaylarla sürüyor. Bu durumla beraber yalnızca değil en çok da 'de protestolar binlerce kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Protestolar corona virüsü salgını nedeniyle de tehlike yaratması yönünden büyük tepki çekse de eylemlere birçok ülkeden insanlar destek veriyor. Vatandaşlar gün içerisinde "Amerika son durum ne?" gibi sorularla yaşanan olayların detaylarını araştırıyor. İşte Amerika son durum ve George Floyd olayları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

AMERİKA'DA SON DURUM: GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ İLE BAŞLAYAN IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR!

Mayıs ayında polis şiddeti ile öldürülen George Floyd'un ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösterileri, cumartesi günü dünyanın birçok yerine yayılarak devam etti, birçok ülkeden destek gösterileri gelirken dünyanın gözü kulağı yaşanan olaylarda. Amerika'da son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken işte yaşanan son durum…

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Amerika son durum ve son dakika haberleri: George Floyd olayı ırkçılık karşıtı gösterilerle sürüyor! İşte Amerika'da son durum
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