Amerika son durum ve son dakika haberleri: George Floyd olayı ırkçılık karşıtı gösterilerle sürüyor! İşte Amerika'da son durum

Son dakika haberler… Amerika George Floyd'un ölümünün ardından ırkçılık karşıtı protestolara sahne olmaya devam ediyor. Mayıs ayında polis gözetimindeyken öldürülen afro-amerikalı Floyd'un ölümü ardından başlayan olaylar dünyanın birçok yerinden destek gösterileri ile karşılanırken protestoların 12. Gününde de ırkçılık karşıtı kişiler 'Tenimin rengi yüzünden beni öldürme' sloganları ile adalet arayışını sürdürüyor. İlk günlerinde barışçıl gerçekleşen eylemler şimdilerde ise yağmalama, kundaklama gibi olaylarla sürüyor. Bu durumla beraber yalnızca ABD değil en çok da İngiltere'de protestolar binlerce kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Protestolar corona virüsü salgını nedeniyle de tehlike yaratması yönünden büyük tepki çekse de eylemlere birçok ülkeden insanlar destek veriyor. Vatandaşlar gün içerisinde "Amerika son durum ne?" gibi sorularla yaşanan olayların detaylarını araştırıyor. İşte Amerika son durum ve George Floyd olayları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

AMERİKA'DA SON DURUM: GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ İLE BAŞLAYAN IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR!

Mayıs ayında polis şiddeti ile öldürülen George Floyd'un ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protesto gösterileri, cumartesi günü dünyanın birçok yerine yayılarak devam etti, birçok ülkeden destek gösterileri gelirken dünyanın gözü kulağı yaşanan olaylarda. Amerika'da son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken işte yaşanan son durum…