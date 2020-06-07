Brezilya’da dakikada bir kişi ölüyor

GüneAmerika'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Brezilya'da her gün dakikada bir kişi hayatını kaybediyor. ABD'den sonra en çok vaka ile ikinci sırada yer alan ülkede enfekte sayısı 652 bine yaklaştı. 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke, ölüm oranıyla ikinci sırada. Salgının başında virüsü önemsemeyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) hedef aldı. DSÖ'yü ideplojik taraf olmakla suçlayan Bolsonaro, ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini açıkladı. Dünya genelinde ise vaka sayısı 6 milyon 925 bini, ölümler de 400 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 389 bin 208 oldu.Vakalarda günlük artış iki katına çıktı. Son 24 saatte 14 bin yeni vaka saptandı. Salgın boyunca 600'e yakın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 2 milyona, can kaybı ise 111 bin 789'a ulaştı.Yine ölüm yok, 3 ithal vaka var.Vaka sayısı 450 bini buldu.Yasakların kalkmasının ardından vaka ve ölümler yükselişe geçti. İkinci dalga olasılığının belirdiği ülkede toplam 8 bin 209 kişi hayatını kaybetti.15 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı.Kumsallar açıldı.Spor salonları, eğlence merkezleri açılıyor.Müzeler açıldı.Vaka sayısı 100 bine yaklaştı.Son bir günde 625 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 13 bini aştı.Şimdiye kadar sağlıklı olanların maske takmasına gerek olmadığını belirten DSÖ, bu tavsiyesini değiştirerek kamuya açık alanlarda maske takılması gerektiğini açıkladı.Salgında ölenlerin sayısı 40 bin 465'e çıktı.