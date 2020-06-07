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’da son 24 saatte koronadan 13 kişi öldü14 Mart’tan bu yana en düşük can kaybı

’da son 24 saatte korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ’tan bu yana en düşük can kaybı yaşandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.6.2020 21:54 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte koronadan 13 kişi öldü14 Mart’tan bu yana en düşük can kaybı

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini kaybetmeye devam ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kurum, toplam can kaybının ise 29 bin 155'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Kurumu, son 24 saatte 343 yeni korona vakası tespit edildiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 191 bin 382'ye ulaştığını açıkladı. Kurum, yoğun bakımdaki hasta sayısında 2 aydır düşüşün devam ettiğini ifade ederken, yoğun bakımdaki hasta sayısının bin 53'e gerilediğini açıkladı. Sağlık Kurumu, ayrıca iyileşen hasta sayısının 70 bin 842'ye yükseldiğini duyurdu.
Öte yandan Fransa'da 14 Mart'tan bu yana korona virüse bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.

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Fransa’da son 24 saatte koronadan 13 kişi öldü14 Mart’tan bu yana en düşük can kaybı
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