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İçişleri Bakanı Soylu'dan paylaşımı

İçişleri Bakanı , 'da düzenlenen İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.6.2020 18:29 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."

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İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı
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