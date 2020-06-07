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'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm23 Mart’tan bu yanan en düşük can kaybı

'de korona virüs salgını nedeni ile son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 23 Mart’tan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.6.2020 18:57 ABONE OL
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm23 Mart’tan bu yanan en düşük can kaybı
İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 23 Mart'tan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.

Avrupa'da korona virüs salgını nedeni ile can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 77 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, korona virüse bağlı toplam can kaybının ise 40 bin 542'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 326 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısının 286 bin 194'e ulaştığını belirtti.
Öte yandan İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.
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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm23 Mart’tan bu yanan en düşük can kaybı
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