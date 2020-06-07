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Koronaya rağmen gösteriler yayılıyor

Giriş Tarihi: 7.6.2020 ABONE OL
Koronaya rağmen gösteriler yayılıyor
ABD'de beyaz polis memuru Derek Chauvin'in siyahi vatandaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından başlayan gösteriler, uzmanların Kovid-19 bulaşma riski uyarılarına rağmen sürüyor. Gösteriler ABD'nin büyükşehirlerinden küçük kasabalarına da yayıldı. Son dört gündür olaylar ise yaşanmıyor. ABD'nin dışında gösteriler, Almanya, Avustralya, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye daha sıçradı. Öte yandan Buffalo kentindeki gösteriler sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki polis Acil Müdahale ekibinin görevinden istifa ettiği belirtildi. Polis teşkilatında bulunan tüm 57 Acil Müdahale çalışanının dayanışma için görevlerinden istifa ettiği belirtildi.
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Koronaya rağmen gösteriler yayılıyor
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