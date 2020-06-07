Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 914 yeni vaka tespit edildi, 23 kişi ise hayatını kaybetti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI ARTTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filyasyon çalışmalarında, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." dedi.

"TOPLAM VAKALARIN %80'İ İYİLEŞTİ"

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVİD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullanmıştı.