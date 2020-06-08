ABD’de uçak düştü 5 ölü

ABD'NİNGeorgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü. Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.ABD'NIN Maryland Heights bölgesinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Daniel Shedd'ın kazadan dakikalar önce annesine selfi attığı ortaya çıktı. Üniversiteden üç arkadaşıyla birlikte poz veren Shedd'in gülümseyerek çektiği son selfisi yürek burktu.