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’de uçak düştü 5 ölü

Giriş Tarihi: 8.6.2020 ABONE OL
ABD’de uçak düştü 5 ölü
ABD'NİN Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü. Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

SON SELFIE
ABD'NIN Maryland Heights bölgesinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Daniel Shedd'ın kazadan dakikalar önce annesine selfi attığı ortaya çıktı. Üniversiteden üç arkadaşıyla birlikte poz veren Shedd'in gülümseyerek çektiği son selfisi yürek burktu.
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ABD’de uçak düştü 5 ölü
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