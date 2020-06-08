ABD'nin New Mexico eyaletinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 vakaları artıyor

ABD'nin New Mexico eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının hızla arttığı bildirildi. New Mexico Sağlık Dairesinden açıklanan veriler, eyalette sağlık çalışanları arasındaki Kovid-19 enfeksiyonlarındaki artışı gözler önüne serdi.

Verilere göre, New Mexico'da mayısta, 154 sağlıkçının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı nisana göre yüzde 219'luk artışla, 492 sağlık çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

İnsan Hizmetleri yetkilisi David Scrase, Albuquerque gazetesine yaptığı açıklamada, en fazla artışın, eyalette Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelerden üçüne ev sahipliği yapan Bernalillo bölgesinde kaydedildiğini söyledi.

Scrase, artışın "tamamen beklenilen" bir durum olduğunu belirtti.

New Mexico eyaletinde şimdiye kadar 8 bin 940 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 396 kişi da hayatını kaybetti.

138 GAZETECİ KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 31 ülkede en az 138 gazetecinin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

PEC'in internet sitesinden yapılan açıklamada, hastaneleri ziyaret ederek, siyasetçi, ekonomi ve bilim alanında yetkililer, doktor, hemşire ve hastalar ile röportaj yaparak sahadan bilgi aktarmayı sürdüren medya çalışanlarının güvenliğinin, bu salgında özellikle risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, salgında yaşamını yitiren gazetecilerin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.