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Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı

'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 18:21 Son Güncelleme: 8.6.2020 18:33 ABONE OL
Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı

eytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, Mahmudiye Mahallesi'nde oyun parkına yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaralandı.

Parkların eğlenceye kapalı olması çocukların zarar görmesi engellerken çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı
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