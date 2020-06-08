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'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:21 ABONE OL
BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları, Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi.

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BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı
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