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'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti

’in orta kesiminde, şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolan 7 kişinin cesedi bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 23:35 ABONE OL
Çin'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'in orta kesiminde, şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolan 7 kişinin cesedi bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao özerk ilçesinde etkili olan selde kaybolan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle dün bazı yollar kapanmış, 5 kişi kaybolmuştu.

Çin'in güneyinde yaz aylarında görülen sağanak nedeniyle birçok eyalette hasar ve can kayıpları yaşanabiliyor.

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Çin'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti
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