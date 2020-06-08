Floyd gösterileri dünyaya yayıldı

ABD'de George Floyd isyanları 12'nci gününde de sürdü. Üstelik ABD'nin dört bir yanına yayılan gösterilere şimdiye kadarki en geniş katılım oldu. Washington DC'de toplanan binlerce kişinin Beyaz Saray'a ulaşmaması için tüm yollar kapatıldı. Floyd için Kuzey Carolina'da düzenlenen ikinci cenaze töreni ile eş zamanlı olarak Washington DC'de de binlerce kişi ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.Washington DC'nin önemli yapılarından Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak, bu süre boyunca yere uzanarak sessiz kaldı.ABD'deki gösterilerde bu kez hiçbir olay yaşanmadı.Gösteriler haftasonu olması itibariyle ABD'nin dışında ırkçılığın son zamanlarda artış gösterdiği ülkelerde de gerçekleştirildi.Almanya Berlin'deki gösterilere binlerce kişi katıldı. Protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. 800 polisin görev aldığı eylemlerde 93 kişi gözaltına alındı, 28 polis yaralandı.Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.İngiltere'nin başkenti Londra'da, binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda bir polis attan düştü. Başıboş kalan at göstericilerin arasına daldı. Atın altında kalan bir gösterici hastaneye kaldırıldı.Fransa'nın başkenti Paris'te ve çeşitli kentlerde, Floyd için protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere, binlerce eylemci katıldı.Avustralya'nın Sidney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde de yerli halka yapılan ayrımcılığa karşı protesto gösterileri vardı.Gösteriler yetkililerin Kovid- 19'un protestolar sırasında hızla yayılabileceğine yönelik uyarılarına rağmen gerçekleştirildi.ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Ulusal Muhafızlar'ın geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Ulusal Muhafızlar'ın üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti. Bu arada CNN'in üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre ise Trump, Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi. Ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.